По оценке газеты, Владимир Зеленский после перепалки с американским лидером в Белом доме понял, что не стоит требовать от США "серьезных гарантий безопасности"

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, дав понять Украине, что она не сможет вступить в НАТО и должна забыть о попытках вернуть вошедшие в состав РФ по результатам референдумов регионы, вынудил Киев пойти на переговоры с Москвой. Такое мнение высказывается в материале газеты The New York Times (NYT).

По ее оценке, Владимир Зеленский после перепалки с Трампом в Белом доме понял, что не стоит требовать от США "серьезных гарантий безопасности".

По мнению издания, установленный Трампом срок в 50 дней, в течение которого, по его замыслу, Москва и Вашингтон должны прийти к договоренностям по урегулированию на Украине, "отражает скорее нетерпение, чем решимость" и, вероятно, вряд ли приведет к какому-то результату.

Как отмечает NYT, президенту США в дальнейшем придется выбирать: либо продолжать предоставлять Украине военную помощь и разведданные, либо прекратить поддержку и выйти из конфликта. Второй сценарий "создаст серьезную угрозу" для Киева, говорится в статье.

22 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что третий раунд прямых российско-украинских переговоров намечен на эту неделю. Ранее Владимир Зеленский утверждал, что следующая встреча российской и украинской делегаций запланирована на 23 июля в Турции. Источник ТАСС сообщил, что третий раунд переговоров состоится 24 июля.

Россия и Украина по итогам двух раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 26 мая и 2 июня, договорились об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее тысячи человек. Москва в продолжение Стамбульских договоренностей также в июне передала Киеву сначала 6 060 тел погибших украинских военнослужащих, вернув 78 погибших бойцов ВС РФ, а 17 июля - еще 1 000 тел солдат ВСУ, получив в ответ 19 тел погибших российских бойцов.