В Вашингтоне решение о выходе из организации обосновали тем, что она якобы поддерживает инициативы, которые не соответствуют американским интересам

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Франция намерена продолжать поддержку ЮНЕСКО после того, как США в очередной раз приняли решение о выходе из этой организации. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Неизменная поддержка ЮНЕСКО, универсального защитника науки, океана, образования, культуры и всемирного наследия. Выход США из организации не ослабит нашей приверженности тем, кто возглавляет эту борьбу", - написал он в X.

22 июля Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО. Это решение в Вашингтоне обосновали тем, организация якобы поддерживает инициативы, которые не соответствуют американским интересам.

Соединенные Штаты выходят из ЮНЕСКО не в первый раз: в 1984 году администрация президента Рональда Рейгана уже покидала эту организацию. Тогда в качестве причины называлась "излишняя политизация" ЮНЕСКО и "неразумное расходование" ее бюджета. Вернулись США в ЮНЕСКО в 2003 году. В 2018 году Трамп во время первого срока повторно вышел из организации из-за "обеспокоенности США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения там фундаментальных реформ и сохраняющейся антиизраильской предвзятостью". США вернулись в организацию в 2023 году.

Израиль много лет конфликтовал с ЮНЕСКО из-за статуса Иерусалима и охранных объектов на палестинской территории. В 2017 году еврейское государство решило покинуть организацию и в 2018 году одновременно с США выполнило решение о приостановке членства. Вместе с тем за всеми объектами из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, находящимися на израильской территории, сохранен их статус.