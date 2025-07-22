Конфликты между мэром Киева и украинскими властями, в особенности Владимиром Зеленским, представляющими разные политические партии, за последние годы вспыхивали неоднократно

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Решение Верховной рады Украины о лишении антикоррупционных органов свободы действий "не приближает к демократии, верховенству права и законности". Такое мнение выразил мэр Киева Виталий Кличко.

"Похоже, авторы и исполнители таких "новшеств" уверовали в безнаказанность своего произвола, - написал он в своем Telegram-канале. - И все быстрее тянут Украину в авторитаризм. Прикрываясь войной, уничтожая антикоррупционные органы, местное самоуправление, закрывая рот активистам и журналистам".

Конфликты между Кличко и украинскими властями, в особенности Владимиром Зеленским, представляющими разные политические партии, за последние годы вспыхивали неоднократно. Кличко, в частности, обвинял руководство Украины в чрезмерном стремлении к централизации власти, попытках давления, массовых обысках и возбуждении уголовных дел по надуманным обвинениям.

22 июля Верховная рада 263 голосами приняла закон, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Закон уже успел подписать спикер парламента Руслан Стефанчук, хотя оппозиционные депутаты до этого зарегистрировали блокирующее законопроект постановление, что по регламенту не позволяет спикеру в тот же день подписывать закон.

Теперь утвердить закон остается Зеленскому, который, по мнению депутата Рады Ярослава Железняка, также подпишет документ уже сегодня, чтобы успеть "все сделать, пока не прилетело от международных партнеров".

Новый премьер Юлия Свириденко заявила агентству Bloomberg, что "в украинском обществе и отдельных социальных группах этот вопрос раздувается и преувеличивается".

Зеленский против НАБУ

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ, однако бюро продолжает ориентироваться на западные и грантовые структуры. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается влиятельной фигурой в окружении Зеленского. 21 июля Служба безопасности Украины на фоне обострения конфликта между Зеленским и НАБУ провела 70 обысков у сотрудников бюро, а также пришла с проверкой в САП. В рамках этих действий был задержан и арестован ряд сотрудников НАБУ. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отмечал, что масштабные обыски и задержания являются ответом на обвинения Чернышову.