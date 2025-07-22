По данным телеканала, палестинская сторона настаивает на доставке гуманитарной помощи в анклав исключительно через организации системы ООН

ДОХА, 22 июля. /ТАСС/. Катар, Египет и США оказывают давление на Израиль и палестинское движение ХАМАС, чтобы они заключили соглашение, направленное на урегулирование конфликта в секторе Газа, в течение ближайших дней. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинские источники.

"Посредники давят на [стороны конфликта] для заключения соглашения по Газе в ближайшие дни", - утверждают собеседники канала, отмечая, что представители ХАМАС и Израиля на консультациях в Дохе пока не достигли согласия по вопросу отвода израильских войск с занимаемых ими позиций в секторе Газа. Кроме того, по сведениям источников Al Arabiya, палестинская сторона настаивает на доставке гуманитарной помощи в анклав исключительно через организации системы ООН.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который нацелен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. 15 июля советник катарского премьер-министра, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что посредники работают со сторонами конфликта для заключения рамочного соглашения, которое позволит перейти к следующему этапу переговоров. В понедельник близкое к ХАМАС агентство Maan выступило с утверждением, что подписание соглашение о прекращении огня может состояться на этой неделе или в начале следующей.