Как отметил министр обороны Германии Борис Писториус, Бундесвер должен обеспечить собственные способности реагировать на ситуацию и обучать военных обращению с такими системами

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что власти Германии готовы поставить две системы ПВО Patriot Украине, но только при условии их скорейшей замены.

"Мы можем отдать две системы с нашей стороны, но этого не произойдет, если мы не будем иметь надежной гарантии того, что получим им замену в течение, скажем так, от шести до восьми месяцев", - сказал политик во время поездки в баварский город Эрдинг. Его слова приводит телеканал NTV.

Писториус отметил, что Бундесвер должен обеспечить собственные способности реагировать на ситуацию и обучать военных обращению с Patriot. "Мы потеряем способность проводить подготовку, если не сможем в течение года, полутора или даже двух лет обучать из-за нехватки систем", - отметил он. Министр считает, что Украине необходимы пять комплексов ПВО Patriot.

При этом ранее Писториус на виртуальном заседании контактной группы по Украине заявил, что Берлин поможет обеспечить скорейшее получение Киевом пяти систем Patriot. По данным газеты Bild, президент США Дональд Трамп потребовал от Германии предоставить Киеву это оружие из собственных запасов. 14 июля Трамп сообщил о решении и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО.

По данным газеты Bild, армия ФРГ уже сама сейчас сталкивается с нехваткой средств ПВО, прежде всего Patriot. Три системы переданы Киеву, две размещены в Польше для защиты аэропорта, через который осуществляется транспортировка военной продукции на Украину. Еще три системы в настоящее время модернизируются и не могут пока использоваться, одна нужна для обучения военных. Остается три готовых к применению комплекса Patriot, а в случае передачи Киеву одного из них - всего две системы.