Трамп допустил, что может вскоре посетить Китай

Американский лидер добавил, что скоро примет решение на этот счет

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил, что в не столь отдаленном будущем нанесет визит в КНР. Соответствующее заявление он сделал на встрече со своим филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом - младшим в Белом доме.

"Председатель [КНР] Си [Цзиньпин] пригласил меня [посетить] Китай, и мы, вероятно, сделаем это в не столь отдаленном будущем", - заявил Трамп. Он добавил, что скоро примет решение на этот счет.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с главой МИД КНР Ван И на полях совещаний по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре заявил, что вероятность проведения переговоров Трампа и Си Цзиньпина высокая, стороны согласуют дату встречи. Таким образом он ответил на вопрос, обсуждал ли он с главой МИД КНР возможный визит Трампа в Пекин 3 сентября на военный парад в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.

5 июня Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. По его итогам лидеры США и КНР условились обменяться визитами, не уточнив возможные сроки этих поездок. 8 июля американский лидер заявил об улучшении отношений между Соединенными Штатами и Китаем.