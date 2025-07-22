Возможны многие контакты, указал американский лидер

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не стал исключать или подтверждать возможность проведения встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в рамках потенциального визита в Китай.

"У нас возможны многие встречи", - сказал он в ответ на вопрос журналистов, может ли его встреча с Путиным произойти в Пекине. Трамп отвечал на вопросы журналистов на встрече со своим филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом - младшим в Белом доме.

"Меня пригласили многие, и мы примем решение в ближайшее время", - добавил Трамп.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов РФ и США в Пекине на сентябрьских мероприятиях в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией возможна.

Британская газета The Times выступила с утверждением, будто на сентябрьском праздновании окончания Второй мировой войны в Китае возможна встреча лидеров сразу трех стран-победительниц - России, Китая и США. Песков отмечал в беседе с ТАСС, что Кремль пока не располагает информацией насчет возможности такой встречи.

В конце июня помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Путин планирует провести в Китае четыре дня. В ходе визита российский президент примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, который будет проходить с 31 августа по 1 сентября. 2 сентября намечены полномасштабные двусторонние российско-китайские переговоры, а 3 сентября в Пекине лидеры России и Китая вместе примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.