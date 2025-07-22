Они пытались украсть итоги выборов, указал американский лидер

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп убежден, что манипулирование данными американской разведки о выборах и действиях России со стороны предыдущих вашингтонских администраций во главе с демократами представляло собой государственную измену.

"Это была измена. Это было все, что вы только можете себе представить. Они пытались украсть итоги выборов", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече со своим филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом - младшим в Белом доме.