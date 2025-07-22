Депутат Верховной рады Анна Скороход также выразила мнение, что украинская переговорная группа не обладает необходимым мандатом "выступать от имени народа"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Анна Скороход, на фоне предстоящих переговоров между Украиной и Россией, заявила, что с украинской стороны дипломатией занимаются непрофессионалы.

"К сожалению, у нас дипломатией занимаются не дипломаты, а все-таки профессионализм - это ключевое в успехе любой организации, любых переговоров. Почему-то у нас друг, товарищ, сват, кум ближе и лучше профессионализма", - сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.

Политик также выразила мнение, что украинская переговорная группа не обладает необходимым мандатом "выступать от имени народа Украины". "Де-факто мандата у них нет, но это переговорная группа, которая может приехать с предложениями о каком-то конкретном мирном договоре", - сказала она.

Скороход добавила, что Киев просит переговоры только для того, чтобы Украина не выглядела стороной, выступающей против мирного урегулирования. "Мы должны понимать, что наша сторона заявляет про переговоры и просит переговоры для того, чтобы нас в дальнейшем не обвиняли в том, что мы не хотим переговорного процесса, что мы выступаем против мирного процесса".

21 июля Зеленский заявил, что следующая встреча российской и украинской делегаций запланирована на 23 июля и пройдет в Турции. Источник ТАСС сообщил, что третий раунд переговоров состоится 24 июля.

Россия и Украина по итогам двух раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 26 мая и 2 июня, договорились об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000", а также возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек.