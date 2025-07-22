Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход отметила, что лояльность нельзя заработать

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход выразила мнение, что президент США Дональд Трамп негативно относится к Владимиру Зеленскому и членам его команды.

"Мы должны понимать, что от того, что мы поменяли премьер-министра или переставили местами министров, так лояльность не зарабатывается. У Дональда Трампа не стоит вопрос отношения с какими-то людьми, у него стоит вопрос <…> непринятия Владимира Зеленского. <…> Все, кто будут приезжать с приставкой "зе-команда", они уже априори не могут вызывать лояльности", - сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online, отвечая на вопрос - повлияет ли смена премьера на Украине и перестановки в правительстве на отношения Киева с Вашингтоном.

28 февраля 2025 года между Зеленским и Трампом во время беседы в Белом доме в присутствии журналистов возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена. Трамп в соцсети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.