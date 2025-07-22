При этом американский лидер Дональд Трамп дал высокую оценку работе генпрокурора Соединенных Штатов Пэму Бонди

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Решения о дальнейших действиях в отношении ряда бывших руководителей вашингтонской администрации, манипулировавших выводами разведки относительно американских выборов и шагах России, надо принять министру юстиции - генеральному прокурору США Пэм Бонди. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.

"Министерству юстиции США придется действовать", - сказал он, комментируя по просьбе журналистов на встрече с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом - младшим в Белом доме рассекреченные на прошлой неделе сведения о манипулировании заключениями американской разведки в период президентства Барака Обамы.

При этом Трамп дал высокую оценку работе Бонди. Он назвал главу Минюста США "чрезвычайно компетентной". На его взгляд, Бонди руководствуется исключительно интересами страны. "Это должно быть ее решение", - заявил Трамп, когда у него поинтересовались, какими, по его мнению, должны быть следующие шаги правительства США после рассекречивания директором национальной разведки Тулси Габбард документов, свидетельствующих о фактической фабрикации администрацией Обамы заключений о вмешательстве России в ход американского избирательного процесса.

Как отметила 18 июля Габбард, разведывательное сообщество США использовалось администрацией Обамы в политических целях для подрыва президентства Трампа. По ее словам, "в 2016 году разведка была политизирована и превращена в оружие самыми влиятельными людьми администрации Обамы". Как подчеркнула Габбард, за несколько месяцев до американских выборов 2016 года разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в них. Однако после победы Трампа администрация Обамы в декабре 2016 года дала указание создать новый доклад, противоречащий прежним оценка, пояснила Габбард. Как она уточнила, ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Признания ЦРУ

Газета New York Post опубликовала 2 июля отчет Директората анализа ЦРУ, в котором указывается, что доклад о предположительном вмешательстве России в выборы США в 2016 году был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным. В отчете в числе прочего указывается, что в том числе с подачи тогдашнего директора ЦРУ Джона Бреннана в оценку ситуации было включено "досье Стила" которое было опубликовано американскими СМИ во время предвыборной гонки 2016 года. В нем приводились заведомо ложные утверждения о сговоре между Россией и Трампом, который тогда был кандидатом в президенты США. Составлением досье занимались американская компания Fusion GPS, а также бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил и его лондонская фирма. Бреннан, проигнорировав мнение кадровых сотрудников разведывательного ведомства, настоял на включении этого досье в итоговый доклад, а на заседаниях с членами Конгресса США за закрытыми дверями утверждал обратное.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.