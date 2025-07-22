У Соединенных Штатов и Китая очень хорошие отношения, подчеркнул американский лидер

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Правительство Филиппин на протяжении определенного времени шло на сближение с Китаем, однако новая администрация США исправила эту ситуацию. С таким утверждением на встрече со своим филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом - младшим в Белом доме выступил американский президент Дональд Трамп.

"Страна, возможно, склонялась в сторону Китая, но мы очень быстро исправили эту ситуацию. Но, знаете, у вас действительно была страна, которая в течение некоторого времени склонялась в сторону КНР, и я просто не думаю, что это было бы хорошо для вас. Вы могли бы иметь дело с Китаем. Вы должны иметь дело с Китаем, но, когда я был избран, все изменилось, и они сразу же вернулись к нам", - указал президент США.

"И я не против, чтобы он (Маркос - прим. ТАСС) ладил с Китаем, потому что мы очень хорошо ладим с КНР. У нас очень хорошие отношения", - резюмировал Трамп.