Глава МИД республики Максим Рыженков отметил, что такое отделение лишает их огромного евразийского рынка

МИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Самоизоляция стран Европейского союза от сотрудничества с Белоруссией и Россией вредит европейцам, поскольку лишает их огромного евразийского рынка. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

"Евросоюз отделяется стеной не от Белоруссии с Россией. У них в мыслях - отделиться от каких-то орд нелегальных мигрантов, "недочеловеков" в их понимании. Они не нас отделяют от себя, а [себя] от огромного рынка Евразии и примыкающей сюда Африки. Они закрываются от нас всех. Кому это выгодно? Уж точно не им", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".

По словам главы ведомства, Россия, Китай, Индия, Иран и страны Африки всегда найдут возможности торговать между собой беспрепятственно. "Ресурсная база высокая, людей здесь в достатке, и наши объединенные рынки позволяют производить и продавать абсолютно любую продукцию и не быть в ущербе. А где остаются они (страны Евросоюза - прим. ТАСС)? Фактически они закрываются и делают как бы квази-гетто только для себя. Думая, что они закрывают нас, на самом деле они закрываются в этом клочке Западной Европы от всех нас. Хорошим это для них ничем не закончится", - подчеркнул министр.