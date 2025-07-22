Президент Турции также призвал международное сообщество не мириться с жестокостью и отреагировать на массовые случаи смерти палестинцев от голода

СТАМБУЛ, 22 июля. /ТАСС/. Президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Армии Обороны еврейской страны (ЦАХАЛ) в секторе Газа превзошли преступления Гитлера. Об этом турецкий лидер заявил на своей странице в X.

"Нетаньяху и его сеть убийц уже превзошли Гитлера в варварстве. Даже во время Холокоста в Европе не было таких бесчеловечных проявлений, как в Газе", - говорится в сообщении. Турецкий лидер также призвал международное сообщество не мириться с жестокостью и отреагировать на массовые случаи смерти палестинцев от голода.

Ранее палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что более 2 млн жителей сектора Газа угрожает смерть от голода из-за продолжающейся блокады. Официальный представитель ЦАХАЛ на арабском языке Авихай Эдри отверг обвинения ХАМАС, заявив, что радикалы с помощью средств массовой информации "распространяют ложь, чтобы спасти то, что осталось от побежденного ХАМАС".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.

С 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.