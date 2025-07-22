Местные власти обращают внимание на то, что речь идет об особом экологическом регионе, и опасаются последствий для флоры и фауны

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Власти германской земли Мекленбург - Передняя Померания выразили тревогу в связи с возможными планами Польши начать добычу нефти на месторождении Wolin East в Балтийском море. Как отметило агентство DPA, рядом с ним находится остров Узедом, который считается одним из популярнейших курортных мест севера ФРГ.

"Наше будущее не за нефтью в Балтийском море, а за энергией солнца, ветра и биомассы", - заявил земельный министр охраны окружающей среды Тилль Бакхаус после того, как стало известно о масштабах месторождения. "Проект символизирует отсталую с точки зрения защиты климата промышленную политику, которая затрагивает интересы в области окружающей среды и развития туризма с германской стороны", - подчеркнул Бакхаус. По его словам, уже есть свидетельства негативного влияния шума и вибрации во время разведочного бурения.

Местные власти обращают внимание на то, что речь идет об особом экологическом регионе, и опасаются последствий для флоры и фауны.

Ранее канадская компания-оператор Central European Petroleum (CEP) сообщила, что на побережье Балтийского моря недалеко от города Щецин было обнаружено крупнейшее в Польше месторождение нефти и природного газа. Оно одно из самых больших месторождений, обнаруженных в Европе за последнее десятилетие. Общие запасы нефти оцениваются в 33 млрд тонн, газа - 27 млрд кубометров. В конце февраля Central European Petroleum завершила бурение первой скважины Wolin East 1 на концессии Wolin. Концессия Wolin занимает площадь 593 квадратных километра на северо-западе Польши.