Участники мероприятия также выразили недовольство действиями прокуратуры из-за ареста мэра Варны Благомира Коцева, который подозревается в коррупции

СОФИЯ, 22 июля. /ТАСС/. Массовая акция с требованием отставки исполняющего обязанности главного прокурора Болгарии Борислава Сарафова прошла в Софии. Как сообщает корреспондент ТАСС, организатором акции стала общественная организация "Правосудие для всех", которая считает Сарафова нелегитимным руководителем прокуратуры.

Ранее Прокурорская коллегия приняла решение оставить Сарафова во главе прокуратуры, несмотря на ограничения, которые были введены Народным собранием страны 21 января 2025 года. В соответствии с решением парламента, "лица, исполняющие обязанности главного прокурора", а также руководителей Верховного кассационного и Верховного административного судов, не могут занимать свои должности более шести месяцев, но Прокурорская коллегия решила, что этот законодательный акт к действующему руководителю прокуратуры не относится.

Участники акции также выразили недовольство действиями прокуратуры в связи с арестом мэра Варны Благомира Коцева, который подозревается в коррупции.