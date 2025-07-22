Мэр Киева примкнул к протестующим против притеснения антикоррупционных органов

Депутат Рады Алексей Гончаренко представил фото Виталия Кличко, который участвует в акции протеста

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к протестующим против скандального закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"[Мэр Киева Виталий] Кличко прибыл на митинг против ликвидации НАБУ и САП", - написал он в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фото Кличко.

За последние годы между Кличко и украинскими властями, в особенности Владимиром Зеленским, представляющими разные политические партии, неоднократно вспыхивали конфликты. Кличко, в частности, обвинял руководство Украины в чрезмерном стремлении к централизации власти, попытках давления, массовых обысках и возбуждении уголовных дел по надуманным обвинениям.

В 2013 году Кличко выступил одним из организаторов майдана, государственного переворота, в ходе которого были свергнуты президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр страны Николай Азаров.

Причина протеста

22 июля Верховная рада 263 голосами приняла закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Закон уже успел подписать спикер парламента Руслан Стефанчук. Ряд украинских депутатов сообщали, что закон уже подписан Владимиром Зеленским, однако подтверждающих данных нет на сайте Рады.

После последовала реакция на Украине. В частности, Центр противодействия коррупции Украины анонсировал протестную акцию в Киеве около театра имени Ивана Франко опубликовав в своем телеграм-канале сообщение ветерана ВСУ Дмитрия Козятинского с предложением выйти на митинг. Как отмечал сам Козятинский, данное место - наиболее доступное и самое близкое к офису Владимира Зеленского.

Первоначально украинские СМИ сообщили о начале протестов в Киеве и Львове. Во Львове митингующие вышли на протесты с лозунгами "Это не закон - это капитуляция перед коррупцией" и "Мы можем [организовать] майдан 2.0, хотите?". Впоследствии к протестным акциям присоединились Днепр (ранее - Днепропетровск), Львов, Одесса, Полтава, Ровно и Тернополь.

Протест в Киеве

На общем фоне выделяется Киев, где митингующие уже дошли до требований отставки главы офиса Владимира Зеленского. В частности, по данным издания "Страна", митингующие выразили свое желание в нецензурной форме и высказали общую усталость от офиса Зеленского. В то же время депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что на митинг в Киеве вышла тысяча человек.