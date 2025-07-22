В семи городах Украины проходят митинги против притеснения антикоррупционных органов

В Киеве участники протестов потребовали отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Жители города Ровно присоединились к протестам против скандального закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщило издание "Общественное".

Ранее на митинги вышли жители Днепра (ранее - Днепропетровск), Киева, Львова, Одессы, Полтавы и Тернополя. В столице участники протестов также потребовали отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и выразили недовольство засильем этого органа в жизни страны.

22 июля Верховная рада 263 голосами приняла закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Закон уже успел подписать спикер парламента Руслан Стефанчук. Ряд украинских депутатов сообщали, что закон уже подписан Владимиром Зеленским, однако подтверждающих данных нет на сайте Рады.

Согласно принятому закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции, которое занимается вопросом контроля деклараций.