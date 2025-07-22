Минобороны страны "следило за сообщениями о серьезных нарушениях, совершенных неизвестной группой в военной форме в городе"

ТУНИС, 22 июля. /ТАСС/. Власти Сирии сформировали комитет для расследования убийств, совершенных во время эскалации ситуации в провинции Эс-Сувейда на юге страны, и привлекут к ответственности всех виновных в преступлениях. Об этом сообщило управление по связям со СМИ Минобороны в переходном сирийском правительстве.

Согласно опубликованному в официальном Telegram-канале ведомства заявлению, Минобороны "следило за сообщениями о серьезных нарушениях, совершенных неизвестной группой в военной форме в городе Эс-Сувейда". "Был сформирован комитет для расследования случаев нарушений, совершенных в городе Эс-Сувейда, и выявления лиц, их совершивших", - говорится в тексте. "К лицам, совершившим нарушения в городе Эс-Сувейда, будут применены максимальные меры наказания, как только их личности будут установлены", - подчеркивается в документе.

Минобороны сообщило, что за расследованием комитета по военным нарушениям будет следить лично министр обороны Мурхаф Абу Касра. По его словам, которые приводятся в заявлении, ни один преступник не будет отпущен, "даже если он связан с министерством обороны".

Со своей стороны министерство внутренних дел в переходном правительстве Сирии заявило, что "самым решительным образом осуждает распространение видеороликов, демонстрирующих казни на местах, осуществляемые неизвестными лицами в городе Эс-Сувейда". В заявлении подчеркивается, что это "тяжкие преступления, которые караются по закону самыми суровыми наказаниями".

13 июля в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами из арабских племен и силами самообороны горцев-друзов. 15 июля спецподразделения МВД и Минобороны Сирии вошли в одноименный административный центр провинции и начали его зачистку с целью стабилизации ситуации. 17 июля агентство SANA выступило с утверждением, что незаконные вооруженные формирования устроили массовые убийства арабских бедуинов-ополченцев в городе Эс-Сувейда после того, как его покинули правительственные войска. По данным его источников на местах, в районе аль-Микуас на востоке города произошли массовые убийства мирных граждан, в том числе женщин и детей.

19 июля президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня в южной провинции Эс-Сувейда в соответствии с планом мирного урегулирования, разработанным при участии международных посредников.