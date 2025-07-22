Произошел отказ авиационной техники, указали в Воздушных силах ВСУ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Украинский истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области на западе Украины. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ).

"Вечером 22 июля 2025 года во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage 2000 произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram-канале. Отмечается, что пилот сумел катапультироваться.

По данным украинских СМИ, крушение истребителя произошло в Волынской области на западе страны.

В феврале министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил о передаче Киеву нескольких истребителей Mirage 2000. Он не уточнял, сколько всего истребителей планирует поставить Париж, однако, по данным СМИ, речь могла идти не более чем о шести машинах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что зарубежные истребители не станут панацеей, способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами".