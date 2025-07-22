Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс отметила, что речь идет о Китае, Индии, Турции и Казахстане

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Администрация США располагает достаточным арсеналом инструментов для оказания давления на основных торговых партнеров России. С таким заявлением выступила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

В ходе брифинга ее спросили, есть ли у Вашингтона какое-то послание, которое американская администрация хотела бы направить основным торговым партнерам РФ - Китаю, Индии, Турции и Казахстану. "И президент [США Дональд Трамп], и госсекретарь [Марко Рубио] имеют в своем арсенале много инструментов для решения вопроса поставок режимам, которые создают проблемы или определенным образом влияют на нашу национальную безопасность", - сказала она. "Необходимо быть осторожными в том, с кем они торгуют, кого они снабжают", - добавила Брюс.

Трамп 14 июля заявил о решении и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе предстоит осуществлять НАТО. Хозяин Белого дома сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Вашингтон и Москва не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Американский министр финансов Скотт Бессент позднее уточнил, что США будут призывать своих европейских союзников следовать примеру Вашингтона в случае введения им пошлин в размере 100% в отношении покупателей российской нефти.