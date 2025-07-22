Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс отметила, что "речь не идет" о фиксированной дате, к которой, согласно позиции Вашингтона, должен быть урегулирован кризис

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Вашингтон может сделать выводы о наличии прогресса в украинском урегулировании раньше установленного президентом США Дональдом Трампом 50-дневного срока. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов.

Она не дала прямого ответа на вопрос о том, готовы ли США сделать какие-либо выводы по истечении одной недели с момента объявления Трампом о готовности ввести импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. "Я бы предупредила, что когда президент обозначает период времени или [временное] окно, то речь может идти о любом этапе в рамках этого периода", - заявила Брюс.

"Если проводятся полноценные переговоры и процесс движется, то все может поменяться стремительно. Через два дня после того, как вы установили временные рамки, все может поменяться из-за переговоров", - продолжила Брюс. По ее словам, "речь не идет" о фиксированной дате, к которой, согласно позиции США, должен быть урегулирован кризис.

Трамп 14 июля заявил о решении и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Президент сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Американский министр финансов Скотт Бессент позднее уточнил, что США будут призывать своих европейских союзников следовать примеру Вашингтона в случае введения им пошлин в размере 100% в отношении покупателей российской нефти.