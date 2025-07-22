По данным газеты, изначально НАБУ было создано по просьбе западных союзников Украины для поддержки нового правительства страны

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский может лишиться западной поддержки из-за скандального закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее информации, послы стран Группы семи (G7) после встречи с представителями антикоррупционных ведомств в Киеве отметили, что у них "есть серьезные опасения и они намерены обсудить происходящие события с главами своих правительств"

WSJ отмечает, что изначально НАБУ было создано по просьбе западных союзников Украины для поддержки нового правительства страны. Также антикоррупционное ведомство было одним из главных элементов судебной реформы на Украине, необходимой для подачи заявки в Евросоюз.

"Эти институты имеют решающее значение для программы реформ в Украине и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать общественное доверие", - сказал представитель Европейской комиссии.

Ранее украинское издание "Общественное. Новости" сообщало, что около 2 тыс. киевлян протестуют против притеснения антикоррупционных органов, аналогичные митинги проходят в Днепре (ранее - Днепропетровск), Львове, Одессе, Полтаве, Ровно и Тернополе. В столице участники протестов также потребовали отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака и выразили недовольство засильем этого органа в жизни страны. К протестующим присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Верховная рада ранее 263 голосами приняла закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Его уже подписал Владимир Зеленский.

Согласно принятому закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.