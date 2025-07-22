Израильская сторона также выразила готовность выпустить из тюрем 1100 палестинцев, задержанных после 7 октября 2023 года, в обмен на заложников, сообщил телеканал

КАИР, 22 июля. /ТАСС/. Израиль в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которые продолжаются в Дохе, предложил палестинскому движению ХАМАС освободить 125 палестинских заключенных, осужденных на пожизненное заключение. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

По его данным, израильская сторона также выразила готовность отпустить из тюрем 1100 палестинцев, задержанных после 7 октября 2023 года, в рамках их обмена на заложников, удерживаемых в Газе. Телеканал также объявил, что, согласно его информации, ХАМАС и Израиль "преодолели разногласия по большей части вопросов".

Участники переговоров данную публикацию официально пока не комментировали.

В рамках последней инициативы, представленной на непрямых переговорах, проходящих в Катаре, во время согласованного 60-дневного режима прекращения огня палестинские радикалы должны передать израильской стороне 10 живых заложников и тела 18 узников, погибших в Газе. Израиль в тот же период перемирия обязуется освободить из тюрем 150 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения, а также 1,1 тыс. арабов, арестованных в секторе Газа после начала военной операции Израиля в анклаве в октябре 2023 года. Кроме того, согласно договоренностям, будет значительно увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой жителям анклава.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.

21 июля близкое к радикалам агентство Maan проинформировало, что соглашение по Газе может быть подписано в течение ближайших дней. Агентство указало, что ХАМАС согласился с предложением, предполагающим установление в секторе Газа режима прекращения огня сроком на 60 дней и передачу израильской стороне в этот период 10 заложников.