Тегеран не стремится обладать ядерным оружием, отметил президент исламской республики

ДОХА, 23 июля. /ТАСС/. Иран не стремится получить ядерное оружие, но продолжит обогащение урана в соответствии с нормами международного права. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"Мы полностью отвергаем [возможность] обладания ядерным оружием - это наша политическая, религиозная, гуманитарная и стратегическая позиция", - напомнил Пезешкиан, слова которого приводит катарский телеканал. Он подчеркнул, что Иран "в будущем продолжит обогащение урана на своей территории в рамках международного права".