Стороны договорились продолжать консультации и координировать свои действия по урегулированию кризиса, сообщило агентство Tasnim

ТЕГЕРАН, 23 июля. /ТАСС/. Трехсторонняя встреча между представителями Ирана, России и Китая прошла 22 июля в Тегеране, главной темой переговоров стал вопрос урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, стороны договорились продолжать консультации и координировать свои действия по урегулированию кризиса, связанного с иранской ядерной программой. Отмечается, что встречи продолжатся "на различных уровнях в ближайшие недели".

Как указывает агентство, главы российских и китайских делегаций в ходе визита в Иран отдельно встретились с заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Маджидом Тахт-Раванчи и рядом других иранских дипломатов.