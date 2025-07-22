Факты и данные разведки опровергают высказывания аппарата экс-президента США, сказала директор национальной разведки

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Директор национальной разведки США Тулси Габбард подвергла критике заявление представителя экс-президента США Барака Обамы, назвавшего "нелепыми" сведения о фабрикации данных о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

"Существует длинный, подробный перечень фактов и данных разведки, которые полностью противоречат заявлениям аппарата Обамы и тех, кто пытается отвлечь внимание от того, что произошло на самом деле. На самом же деле после избрания Дональда Трампа была предпринята попытка под руководством Барака Обамы подготовить документ, который послужил бы поводом для многолетнего государственного переворота против президента Трампа", - сказала она в эфире телеканала Fox News.

Представитель Обамы Патрик Роденбуш ранее назвал "нелепыми" заявления администрации Трампа о фабрикации данных о вмешательстве РФ в выборы. По мнению аппарата бывшего американского лидера, такие действия представляют собой "слабую попытку отвлечь внимание" общественности от реальных проблем.

"Думаю, люди должны обратить внимание на то, что заявления аппарата Обамы, заявления демократов в Конгрессе и их друзей в пропагандистских СМИ не упоминают разворота на 180 градусов, который произошел в оценке разведывательного сообщества - от одной позиции перед выборами к совершенно противоречащей ей и подготовленной по приказу Обамы после победы Дональда Трампа", - прокомментировала Габбард заявление Роденбуша.

Согласно опубликованному 18 июля отчету, который был подготовлен аппаратом Габбард, администрация демократа Обамы после победы республиканца Трампа на президентских выборах в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано с тем, чтобы попытаться лишить Трампа власти. Как уточнила Габбард, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.