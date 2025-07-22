Владимир Зеленский крайне неверно истолковал ситуацию с точки зрения последствий со стороны своих западных покровителей, считает обозреватель британского еженедельника Оуэн Мэттьюс

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Подписание Владимиром Зеленским закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины, может повлечь за собой санкции Евросоюза. С таким предупреждением выступил обозреватель британского еженедельника The Spectator Оуэн Мэттьюс.

Он замечает, что "правительство Зеленского, судя по всему, серьезно просчиталось в оценке настроения обычных украинцев". "Возможно, что еще серьезнее, Зеленский крайне неверно истолковал ситуацию с точки зрения последствий со стороны своих западных покровителей", - говорится в статье под заголовком "Война Зеленского против антикоррупционных агентств - это катастрофа".

"Международные организации по борьбе с коррупцией, группы украинского гражданского общества, независимая украинская пресса и западные дипломаты - все они предупреждали Зеленского, что принятие этого закона может поставить под угрозу процесс по вступлению Украины в ЕС, отменить безвизовый режим и даже привести к санкциям ЕС против Украины. Но он все равно не остановился и сделал это", - замечает обозреватель издания.

Во вторник Верховная рада 263 голосами приняла этот закон, его уже подписал Зеленский. Теперь генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.

Закон уже вызвал бурную реакцию на Украине. Издание "Общественное. Новости" сообщило, что выразить протест против притеснения антикоррупционных органов вышли около 2 тыс. киевлян. Аналогичные митинги проходили в Днепре (ранее - Днепропетровск), Львове, Одессе, Полтаве, Ровно и Тернополе. В столице участники протестов потребовали отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака и выразили недовольство засильем этого органа в жизни страны. К протестующим присоединился мэр Киева Виталий Кличко. Во Львове митингующие вышли на протесты с лозунгами "Это не закон - это капитуляция перед коррупцией" и "Мы можем [организовать] майдан 2.0, хотите?".