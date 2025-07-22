Те, на кого распространялось действие программ, опасаются высылки в Афганистан, где их может ждать "возмездие" со стороны "Талибана", пишет издание

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа останавливает действие программ по переселению афганцев в США. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Согласно интервью с чиновниками Госдепартамента и документам, полученным WP, Белый дом отменяет действие программ, которые были созданы для оказания помощи для более чем 250 тыс. выходцев из Афганистана. Многие из тех, на кого распространялось действие программы, теперь опасаются, что их могут отправить обратно в Афганистан, где им может грозить "возмездие" со стороны "Талибана", сообщает газета.

Отмечается, что в результате кадровых сокращений в Госдепе был ликвидирован отдел, занимавшийся помощью в переселении афганцев, которым для переезда в США требовалась поддержка.

Ранее сообщалось, что Трамп обещал оказать помощь в переселении афганским беженцам из ОАЭ, находящимся под угрозой депортации. После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа того же года талибы без боя вошли в Кабул, а позже объявили о формировании временного правительства. Тогда же посольство ОАЭ в США объявило, что страна разместит на своей территории 5 тыс. афганских беженцев.