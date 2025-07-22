Голосование в Раде "подрывает одну из наиболее последовательных антикоррупционных реформ Украины и бросает тень на будущую траекторию страны", говорится в статье журнала

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Европейский союз оказывал давление на Владимира Зеленского, чтобы тот остановил принятие закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил со ссылкой на источники журнал The Economist.

По его информации, "Евросоюз, один из ключевых финансовых доноров Украины, давил на украинского лидера, чтобы он приостановил процесс". Как говорится в статье, голосование в Раде 22 июля "подрывает одну из наиболее последовательных антикоррупционных реформ Украины и бросает тень на будущую траекторию страны".

Издание обратило внимание на то, что еврокомиссар по расширению ЕС и восстановлению Украины Марта Кос уже выразила "серьезную озабоченность" в связи с решением парламента Украины ограничить автономию НАБУ, с обысками в офисе службы и арестами ее сотрудников.

Во вторник Верховная рада 263 голосами приняла этот закон, его уже подписал Зеленский. Теперь генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции. Закон уже вызвал бурную реакцию на Украине.