Это стало вероятной причиной принятия закона, по сути ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщил журнал

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Причиной фактического лишения на Украине независимости антикоррупционных служб могли стать готовившиеся ими расследования действий членов офиса Владимира Зеленского. Об этом сообщил со ссылкой на источники журнал The Economist, комментируя подписание Зеленским закона, по сути ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как говорится в статье, "решение правительства начать прямое наступление на реформы времен майдана свидетельствует о том, что запущены некоторые зловещие механизмы. Источники предполагают, что поводом для внесения законопроекта могло стать начало со стороны НАБУ расследований деятельности людей внутри офиса" Зеленского. The Economist замечает, что "атака на украинскую антикоррупционную инфраструктуру шокировала многих в самой команде Зеленского".

Один из источников журнала в офисе Зеленского предположил, что там приняли решение "воспользоваться моментом беззакония и возможностей". "Внимание теперь переключилось на внутренних врагов", - сказал один из осведомленных собеседников издания.

22 июля Верховная рада 263 голосами приняла этот закон. Его уже подписал Зеленский. Теперь генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции. Закон уже вызвал бурную реакцию на Украине.