Сигэру Исиба сталкивается с серьезным давлением со стороны значительной части возглавляемой им Либерально-демократической партии после ее проигрыша на выборах в верхнюю палату парламента

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, сталкивающийся с серьезным давлением со стороны значительной части возглавляемой им Либерально-демократической партии (ЛДП) после ее проигрыша на выборах в верхнюю палату парламента, обещал окружению принять решение о том, уходить ли в отставку, по итогам торговых переговоров с США. Об этом сообщила газета Yomiuri.

По ее данным, 22 июля вечером глава правительства сказал своему окружению, что "не может сказать, как возьмет на себя ответственность за выборы в верхнюю палату парламента, пока идут переговоры с США". Он пообещал дать соответствующие разъяснения, когда станут известны результаты переговоров.

На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента. Это второе подряд крупное электоральное поражение для Исибы - осенью прошлого года правящая коалиция уже потеряла большинство в ключевой, нижней палате парламента, но благодаря разногласиям в стане оппозиции смогла сформировать правительство меньшинства и остаться у власти.

На этом фоне рейтинг правительства рухнул на 9,6 процентного пункта, до 22,9%, а уровень неодобрения взлетел на 14,9 процентного пункта, до 65,8%. Некоторые члены ЛДП наряду с оппозиционными партиями выразили мнение, что Исиба должен взять на себя ответственность за разгром на выборах и уйти в отставку, однако премьер заявил, что намерен продолжить работу на посту главы кабмина. Он аргументировал это, в том числе, продолжающимися переговорами с США.

Между тем в среду утром по японскому времени президент США Дональд Трамп сообщил о достижении с Японией "масштабной сделки, возможно самой крупной". По его словам, Япония инвестирует в США $550 млрд, а пошлины на товары из этой азиатской страны составят 15%. По словам американского президента, власти Японии "откроют свою страну для торговли, в том числе легковыми автомобилями и грузовыми машинами, рисом, определенной другой сельскохозяйственной продукцией и прочим".

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В частности, пошлины на импорт японских товаров должны были составить 25%. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 7 июля Трамп подписал указ о переносе крайнего срока для заключения торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.