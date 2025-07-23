Президент Соединенных Штатов отметил, что предыдущий американский лидер Джо Байден передал Украине денег или военной техники на $350 млрд

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Администрация 46-го президента США Джо Байдена предоставила Украине значительные средства на закупку вооружений, однако Киев вряд ли израсходовал все эти деньги именно на данные цели. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами в Белом доме.

"Байден дал денежные средства или [военную] технику на $350 млрд", - отметил он, говоря о помощи Вашингтона Киеву. "Предполагалось, что они [власти Украины] будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику", - подчеркнул глава вашингтонской администрации. Говоря о финансовой и военной помощи США Украине при Байдене, Трамп отметил: "Думаю, мы захотим когда-нибудь разузнать об этом".

Как констатировал президент США, в дальнейшем "европейские страны, по сути, будут закупать" американские вооружения, а потом передавать их Украине "или куда-то еще". "Они смогут обороняться, а мы больше не будем за это платить, - подчеркнул Трамп, говоря об украинской стороне. - Думаю, это очень важно".

14 июля Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию этого процесса будет осуществлять НАТО. Он также сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.