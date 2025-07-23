Белый дом утверждает, что тысячи европейцев подвергаются критике за высказывания против действий своих правительств, пишет газета

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Государственный департамент оказывает давление на Европу, упрекая ее в ограничении свободы слова. Об этом сообщило издание Politico.

"Это оруэлловское послание не обманет Соединенные Штаты. Цензура - это не свобода", - говорится в сообщении, опубликованном Госдепом в социальных сетях, которое приводит издание.

По информации Politico, администрация президента США Дональда Трампа утверждает, что тысячи людей в Европе подвергаются критике за высказывания против действий европейских правительств. Госдепартамент связывает свое заявление с законом о цифровых услугах, который является сводом правил ЕС в области технологий и социальных сетей, который, по мнению американских чиновников, "защищает только европейских лидеров от их собственного народа", сообщает издание.

Politico отмечает, что во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился с критикой на европейские правительства, заявив, что Европа отступает от "некоторых своих основополагающих ценностей".

Вэнс также подчеркнул, что Европа "бесполезна для США", боится собственных избирателей и ей необходим демократический мандат, чтобы в ближайшие годы сделать что-либо существенное. 16 февраля руководитель конференции Кристоф Хойсген назвал результаты форума "кошмарным сном Европы". По его словам, выступление Вэнса говорит о том, что Европа и США больше не разделяют общих ценностей.