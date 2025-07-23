Сигэру Исиба может объявить об этом до конца августа, сообщила газета

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен уйти в отставку после провала на выборах правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), председателем которой он является, и может сделать это до конца августа. Как сообщила газета Mainichi со ссылкой на источники, об этом он сказал своему окружению.

Как ожидается, Исиба планирует провести встречи с тремя бывшими главами правительства - Ёсихидэ Сугой, Фумио Кисидой и Таро Асо, - что само по себе считается нетипичным. По словам правительственного источника газеты, премьер "склонит голову перед тремя экс-премьерами".

На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии Komeito потерял большинство в верхней палате парламента. Это второе подряд крупное электоральное поражение для Исибы - осенью прошлого года правящая коалиция уже потеряла большинство в ключевой нижней палате парламента. После этого многие в ЛДП, по данным местных СМИ, стали призывать к отставке Исибы.

Осенью прошлого года после провала в нижней палате парламента ЛДП и Komeito сумели сформировать правительство меньшинства, пользуясь разногласиями в рядах оппозиции. Если премьер уйдет в отставку в июле, то выборы нового главы правительства пройдут на внеочередной сессии парламента, запланированной на август, и, как пишет издание, нет гарантий, что премьером будет избран новый председатель ЛДП. В этой связи премьер рассматривает возможность выступить с заявлением об отставке позже, чтобы обеспечить время для консультаций с оппозиционными партиями.

Сам Исиба после объявления результатов выборов в верхнюю палату парламента заявил, что намерен продолжить работу на посту главы кабмина. Он аргументировал это, в том числе, продолжающимися переговорами с США. После заключения сделки с США, о которой в среду утром по японскому времени объявил американский президент Дональд Трамп, Исиба в ответ на вопрос о своем будущем заявил, что ему сначала нужно получить доклад от министра по восстановлению экономики Рёсэя Акадзавы, который представлял Японию на переговорах с США.