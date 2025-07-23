Европейской стороне также было сделано серьезное представление в связи со включением двух китайских финансовых учреждений в санкционный список ЕС, сообщило ведомство республики

ПЕКИН, 23 июля. /ТАСС/. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао провел консультации с еврокомиссаром по торговой политике и экономической безопасности Марошем Шефчовичем и сделал ему серьезное представление в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза. Об этом сообщило Минкоммерции Китая.

Как уточняется на сайте ведомства, встреча прошла 22 июля в формате видеоконференции. "Состоялось откровенное и глубокое обсуждение вопросов торгово-экономического сотрудничества между Китаем и ЕС", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны уделили внимание приоритетным направлениям сотрудничества. "Кроме того, европейской стороне было сделано серьезное представление в связи со включением двух китайских финансовых учреждений в санкционный список ЕС, относящийся к 18-му пакету антироссийских рестрикций", - информирует Минкоммерции.