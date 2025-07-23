Решение Сигэру Исибы связано с провалом его Либерально-демократической партии на выборах в верхнюю палату парламента, сообщила газета

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба может подать в отставку уже в июле. Об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на источники. Решение премьера связано с провалом его Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах в верхнюю палату парламента.

Ранее о возможной отставке премьера сообщил целый ряд японских СМИ. Так, по данным газеты Mainichi, Исиба сообщил своему окружению о намерении уйти с поста и объявить об этом до конца августа. Агентство Kyodo со ссылкой на высокопоставленных функционеров ЛДП назвало отставку неизбежной и отметило, что премьер примет окончательное решение о своем будущем в августе. Агентство Дзидзи также привело слова высокопоставленного функционера ЛДП об отставке премьера в августе.

На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента. Это второе подряд крупное электоральное поражение для Исибы - осенью прошлого года правящая коалиция уже потеряла большинство в ключевой нижней палате парламента. После этого все чаще стали раздаваться призывы к отставке Исибы.

Осенью 2024 года после провала в нижней палате парламента ЛДП и "Комэйто" сумели сформировать правительство меньшинства, пользуясь разногласиями в рядах оппозиции. Если премьер уйдет в отставку в июле, то выборы нового главы правительства пройдут на внеочередной сессии парламента, запланированной на август, и, как пишет Mainichi, нет гарантий, что премьером будет избран новый председатель ЛДП. В этой связи премьер рассматривает возможность выступить с заявлением об отставке позже, чтобы обеспечить время для консультаций с оппозиционными партиями.

Сам Исиба после объявления результатов выборов в верхнюю палату парламента заявил, что намерен продолжить работу на посту главы кабмина. Он аргументировал это, в том числе, продолжающимися переговорами с США. После заключения сделки с США, о которой в среду утром по японскому времени объявил американский президент Дональд Трамп, Исиба в ответ на вопрос о своем будущем заявил, что ему сначала нужно получить доклад от министра по восстановлению экономики Рёсэя Акадзавы, который представлял Японию на переговорах с США.