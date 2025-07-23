Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас заявила, что сообщество обеспокоено избыточными промышленными мощностями Китая

БРЮССЕЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Руководители Евросоюза готовятся "к жестким переговорам" с председателем КНР Си Цзиньпином на фоне торговой напряженности и конфликта на Украине во время предстоящего саммита ЕС - КНР в Пекине. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Как заявила изданию глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, сообщество обеспокоено избыточными промышленными мощностями Китая, торговым дисбалансом и "практикой экономического принуждения", доминированием КНР в производстве критически важных сырьевых товарах, химической продукции и потребительских беспилотников. "Торговля и безопасность взаимосвязаны", - подчеркнула Каллас.

Один из чиновников ЕС высокого ранга, отвечая на вопрос о возможных "результатах саммита", отметил, что сам факт обсуждения сторонами сложных вопросов является достижением. "Открытый обмен [мнениями] на самом высоком уровне в Китае - это хороший результат", - подчеркнул собеседник издания. FT напомнила, что за последний год Брюссель инициировал 25 расследований в рамках "защиты торговых интересов" в отношении китайской продукции - это почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

По мнению исполнительного директора Института глобального сотрудничества и взаимопонимания Пекинского университета профессора Ван Дуна, стороны, несмотря на противоречия, могут добиться прогресса по трем направлениям - обеспечению стабильных цепочек поставок, реформированию Всемирной торговой организации и борьбе с изменением климата.

Как заявил ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, Китай готов работать с европейской стороной над защитой многосторонности в ходе предстоящего саммита ЕС - КНР. "Китай готов работать с ЕС над успешным проведением саммита, чтобы направить миру позитивный сигнал о стремлении двух сторон укреплять партнерские отношения, совместными силами защищать многосторонность и открытое сотрудничество", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Саммит ЕС - КНР состоится 24 июля. В нем примут участие председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Цян, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.