По данным газеты, Европа очень обеспокоена действиями киевских властей

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Западные союзники могут усомниться в необходимости наращивать военную помощь Украине после принятия Киевом закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на европейских дипломатов.

"Такие действия, безусловно, подрывают доверие между Киевом и западными союзниками", - сказал собеседник издания, подчеркнув, что принятие закона может подорвать шансы Украины на вступление в ЕС "и даже уменьшить желание [стран Запада] наращивать военную помощь Украине". "Такие шаги совершенно точно ослабят Украину в будущем", - добавил он.

Другой дипломат отметил, что Европа очень обеспокоена действиями киевских властей.

Владимир Зеленский во вторник подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны.

Согласно уже вступившему в силу с 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.