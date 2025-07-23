Представители Украины сначала проведут встречи в Анкаре, затем они отправятся в Стамбул, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Делегация Украины прибыла в Турцию для участия в переговорах, которые запланированы на этот вечер в Стамбуле. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Гончаренко утверждает, что представители Украины сначала проведут встречи в Анкаре. С кем именно, он не уточняет. Затем делегация отправится в Стамбул, где ожидаются контакты с российской стороной.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины должен состояться вечером 23 июля в Стамбуле. Россия и Украина по итогам двух раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня, договорились об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000", а также возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 тыс. человек.