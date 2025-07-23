Переговоры России и Украины в Стамбуле

По данным турецких СМИ, Хакана Фидана могут сопровождать глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и представители Минобороны

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан, как ожидается, выступит на открытии третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал NTV.

По информации турецких СМИ, Фидана будут сопровождать турецкие чиновники, возможно, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, представители Минобороны.

Начало переговоров планируется около 19:00 среды, сообщают турецкие телеканалы.

Делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - секретарь СНБО Рустем Умеров.

Первые два раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом прошли также в Стамбуле 16 мая и 2 июня.