СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан, как ожидается, выступит на открытии третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал NTV.
По информации турецких СМИ, Фидана будут сопровождать турецкие чиновники, возможно, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, представители Минобороны.
Начало переговоров планируется около 19:00 среды, сообщают турецкие телеканалы.
Делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - секретарь СНБО Рустем Умеров.
Первые два раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом прошли также в Стамбуле 16 мая и 2 июня.