Глава МИД ФРГ ожидает от украинских властей продолжения борьбы с коррупцией

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Ограничение властями Украины независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) осложняет путь страны в ЕС. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в X.

"Ограничение независимости украинских антикоррупционных ведомств осложняет путь Украины в ЕС. Я ожидаю от Украины последовательного продолжения борьбы с коррупцией", - отметил министр.

По информации газеты Bild, Вадефуль созвонился 23 июля со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и настоятельно призвал его продолжить борьбу с коррупцией в стране.

Владимир Зеленский 22 июля подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Согласно уже вступившему в силу с 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.