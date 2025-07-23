ТАСС: на переговорах по Украине будут главы МИД, разведки и начальник генштаба ВС Турции

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан выступит на открытии встречи, сообщили источники

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Главы МИД, разведки и начальник Генштаба ВС Турции будут присутствовать на переговорах по Украине в Стамбуле. Об этом сообщили ТАСС источники в турецком МИД.

"В переговорах предусматривается участие министра иностранных дел Хакана Фидана, главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына и начальника Генштаба ВС Метина Гюрака. Министр Фидан выступит на открытии встречи", - сказали они.

Они подтвердили, что начало переговоров в Стамбуле назначено на 19:00 по местному времени (совпадет с мск). Ранее об этом сообщали турецкие СМИ.

Делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - секретарь СНБО Рустем Умеров.