Эксперт Неллес: закон о НАБУ и САП грозит масштабными протестами на Украине

Настроения крайне напряженные и украинцы инстинктивно понимают, что на кону стоит будущее страны, указал руководитель организации "Германо-украинское бюро"

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Ограничение Киевом независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины грозит стране новыми, более масштабными протестами. Такое мнение высказал руководитель организации "Германо-украинское бюро", эксперт по Украине Маттиа Неллес в интервью газете Bild.

"Если Зеленский потеряет поддержку большой части населения, ему грозит поражение в войне против России", - считает он. По мнению Неллеса, "в ближайшие дни стоит ожидать значительно больше акций протеста". "Настроения крайне напряженные и люди инстинктивно понимают, что на кону стоит будущее страны", - добавил он. При этом Неллес считает, что аргументация властей звучит неубедительно.

В свою очередь известный в ФРГ специалист по военным вопросам Нико Ланге не исключил, что ликвидация независимости НАБУ и САП может ослабить украинскую армию, которая поймет, что "рыба гниет с головы". "Так как антикоррупционные органы ведут расследование и по делам, связанным с возможной коррупцией при заключении контрактов на закупки и поставки вооружений, эта тема имеет важное значение для военных на фронте и их мотивации", - заявил Ланге Bild.

Владимир Зеленский во вторник подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Согласно уже вступившему в силу с 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.