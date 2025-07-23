Глава военной администрации Вадим Филашкин заявил, что обстановка с каждым днем становится все сложнее

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Власти подконтрольной Украине части ДНР призвали жителей Краматорска эвакуироваться из города.

"В Краматорске сейчас находится около 53 тыс. жителей. Выезжайте, потому что <...> обстановка с каждым днем становится все сложнее", - сказал в эфире украинского телемарафона глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин.

Накануне военные власти Славянска, находящегося на подконтрольной Киеву части ДНР, также призвали жителей и временно перемещенных лиц покинуть город.

Ранее Филашкин сообщал, что из-за приближения фронта было принято решение расширить зону принудительной эвакуации, в частности с территорий Дружковской и Лиманской общин "и многих других, находящихся около линии фронта". Он также напомнил о принудительной эвакуации населения из двух населенных пунктов вблизи Красноармейска (украинское название - Покровск), вокруг которого идут бои. С 16 июля в регионе запретили передвижение людей и гражданских транспортных средств по трассе Краматорск - Доброполье.

Из-за приближения линии фронта киевский режим также объявил о принудительной эвакуации в Днепропетровской области Украины, она затронула жителей территорий, граничащих с ДНР.