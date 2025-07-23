Палестинское движение продолжает отказываться от инициативы по освобождению заложников, отметил официальный представитель израильского правительства Давид Менсер

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июля. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС продолжает отказываться от предложения по освобождению удерживаемых в Газе заложников и выдвигает невыполнимые условия на переговорах по урегулированию ситуации в анклаве. Об этом заявил на брифинге официальный представитель израильского правительства Давид Менсер.

"ХАМАС продолжает упорствовать в своем отказе и выдвигает неприемлемые условия", - сказал он.

"По последним данным, Израиль все еще ждет официального ответа через посредников от ХАМАС. Но на данный момент я могу сообщить, что ХАМАС продолжает отказываться от предложения по освобождению заложников, на которое Израиль уже согласился", - добавил Менсер.

Представитель кабмина указал, что "израильская переговорная группа все еще находится в Дохе". "Эти переговоры продолжаются и будут продолжаться, потому что наша цель - вернуть заложников домой. Мы координируем свои действия с США, а премьер-министр [Биньямин Нетаньяху] находится в личном контакте с президентом [США Дональдом] Трампом, а также со спецпосланником [президента США Стивеном] Уиткоффом", - пояснил он.

Портал Ynet сообщает со ссылкой на источник в израильских органах безопасности, что Катар и Египет получили ответ на последнее предложение по Газе от представителей ХАМАС 22 июля вечером. По словам этого источника, ответ "не удовлетворил самих посредников" и они его "отклонили, попросив ХАМАС проработать более релевантный" подход.

Менсер в ходе брифинга также напомнил, что радикалы продолжают удерживать в секторе Газа 50 заложников. По данным израильской стороны, 20 из них остаются в живых. "Они должны быть освобождены сейчас, не завтра, не в ближайшее время, а прямо сейчас", - добавил он.