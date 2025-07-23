Делегация Киева заявила, что обсудила с Эрдоганом оборонное сотрудничество

Переговоры России и Украины в Стамбуле

Представители Украины также поблагодарили Турцию за последовательную политическую поддержку и безопасность Украины

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Украинская делегация на встрече в Анкаре, предшествующей третьему раунду переговоров в Стамбуле с российской стороной, обсудила с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом перспективы оборонного сотрудничества. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Эрдоган в X также информировал, что принял в президентском комплексе в Анкаре Ермака, и сопроводил публикацию фотографией со встречи.

Представители Киева поблагодарили Турцию и Эрдогана за последовательную политическую поддержку и безопасность Украины. Также они выразили благодарность Турции за то, что она готова предоставлять переговорную площадку и способствовать дипломатическим усилиям.

"Мы говорили о ситуации с безопасностью, вызовах региональной стабильности, а также перспективах дальнейшего оборонного сотрудничества между нашими государствами", - написал Ермак в Telegram-канале.

Кроме того, украинская делегация встретилась в среду со старшим советником президента Турции Акифом Чагатаем Киличем и министром иностранных дел Хаканом Фиданом. По словам Ермака, разговор был конструктивным.

По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, очередной, третий, раунд прямых переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 23 июля. Ранее источники сообщали о 24-25 июля. Делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую - секретарь СНБО Рустем Умеров.