В управлении информации и связей с общественностью правительства Армении назвали публикацию проявлением гибридной войны и манипулятивной пропаганды

ЕРЕВАН, 23 июля. /ТАСС/. Очередным проявлением гибридной войны и манипулятивной пропагандой назвали в правительстве Армении статью в испанском издании Periodista Digital, где сообщалось, что Ереван согласился передать под управление США транспортный маршрут, проходящий через Сюникскую область страны.

"Некоторые СМИ ссылаются на публикацию, выдаваемую за новость от 22 июля, которая на самом деле является очередным проявлением гибридной войны и манипулятивной пропаганды. Данный дезинформационный материал был опубликован на сайте сомнительного происхождения Periodista Digital, который неоднократно подвергался критике за использование фейковых лиц, манипулятивный характер и предоставление площадки для распространения необоснованных материалов", - говорится в заявлении управления информации и связей с общественностью правительства Армении.

При этом в исполнительном органе заверили, что информация, содержащаяся в указанной статье, не имеет ничего общего с реальностью. "Позиция Республики Армения по вопросу разблокирования региональной транспортной инфраструктуры четко сформулирована в проекте "Перекресток мира". Премьер-министр Никол Пашинян подробно остановился на этом вопросе на пресс-конференции 16 июля", - заявили в правительстве, добавив, что любая информация, противоречащая этой позиции, не может соответствовать действительности.

В правительстве Армении также призвали СМИ и общественность воздержаться от "распространения подобной дезинформации и пользоваться только официальными и достоверными источниками".

Ранее издание Periodista Digital опубликовало статью, в которой в числе прочего утверждалось, что Армения, Азербайджан и США согласились оформить "Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора через мост Трампа". Отмечалось, что этот 42-километровый транспортный коридор пройдет через Сюникскую область Республики Армения. Он соединит Азербайджан с Нахичеванью и будет управляться частной американской компанией, получающей 40% доходов, в то время как Армения получит только 30%. Безопасность обеспечит частная американская военная компания численностью до 1 тыс. человек. Согласно этой версии, формально Армения сохраняет суверенитет, но контроль фактически переходит к США на 99 лет.