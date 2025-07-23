Европарламентарий от оппозиционной итальянской партии "Движение "5 звезд" указал, что странам блока придется перенаправить "миллиарды евро" из социальной сферы в пользу расходов на оборону

РИМ, 23 июля. /ТАСС/. НАТО из когда-то оборонительного союза сегодня превратилась в машину войны. Такое мнение выразил евродепутат от оппозиционной итальянской партии "Движение "5 звезд" Данило Делла Валле.

"Из оборонительного альянса НАТО превратилась в машину войны, и отчасти в этом виноват сам Европейский союз: мы некритично следовали американской внешней политике, как на Украине, так и поддерживая безумства [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху. Результат - потеря доверия", - приводятся его слова на странице партии в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Странам НАТО придется перенаправить "миллиарды евро" из социальной сферы в пользу расходов на оборону, добавил он, комментируя решение об увеличении военных затрат участников блока до 5% ВВП. "Сегодня Европа должна поставить интересы своих граждан, мир и сотрудничество во главу угла и разорвать связи с теми, кто сеет террор и планирует войны", - подчеркнул Делла Валле.

"Движение "5 звезд" также неоднократно выступало против плана Еврокомиссии по перевооружению на сумму €800 млрд. Его представители голосовали против него и публично критиковали как в Брюсселе, так и на национальном уровне.