Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что ситуация усугубляется на фоне прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ в Газу

ЖЕНЕВА, 23 июля. /ТАСС/. Резкий рост смертности от недоедания фиксируется в секторе Газа, на текущий момент Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задокументировала 21 подобный случай. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

"В настоящий момент мы наблюдаем резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием, - указал он. - В 2025 году ВОЗ задокументировала 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет из-за нехватки питания".

По словам Гебрейесуса, признаки острого недоедания наблюдаются более чем у 10% населения палестинского анклава, среди женщин и кормящих матерей этот показатель достигает 20%. По оценкам главы ВОЗ, ситуация усугубляется на фоне прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ в Газу.

Ранее в управлении по работе со средствами массовой информации палестинского анклава сообщили о гибели по меньшей мере 67 детей из-за голода с момента установления полной блокады Газы в марте 2025 года.

С 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты. В мае в качестве альтернативы традиционной системе распределения помощи Израиль при поддержке США установил новую схему организации доставки продовольствия жителям, предполагающую передачу Фонду гуманитарной помощи Газе (GHF) фактически монопольных прав на создание распределительных центров и раздачу продуктов и товаров первой необходимости.

План был раскритикован международными организациями, ключевой пункт критики - размещение распределительных центров в свободных от боевых действий "зонах безопасности" на юге Газы, что, по мнению специалистов, может привести к насильственному переселению жителей анклава. В настоящее время международные и правозащитные организации еженедельно сообщают о гибели большого числа гражданского населения при попытках получить продовольственную помощь в распределительных пунктах GHF.